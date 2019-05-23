Настя Каменских показала своё свадебное платье

Свадьбу сыграли в закрытом ресторане под Киевом. Среди присутствующих были телеведущие Юрий Горбунов и Катерина Осадчая, артисты Надежда Дорофеева и Владимир Дантес и много других близких друзей.Настя Каменских трогательно призналась в любви будущему мужу ещё перед началом свадьбы. Она поделилась снимками в Instagram подготовкой к празднику. Также певица предстала перед подписчиками в шелковом халате и подписала «невеста».Подписчики оценили наряд певицы: белое приталенное платье с глубоким декольте. Они поздравили молодожёнов и пожелали счастливой жизни.

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Автор: Теодорович Анастасия

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