Настя Каменских показала своё свадебное платье

Украинская певица Настя Каменских и Потап 23 мая сыграли свадьбу. Артистка поделилась в Instagram своим свадебным образом.
Свадьбу сыграли в закрытом ресторане под Киевом. Среди присутствующих были телеведущие Юрий Горбунов и Катерина Осадчая, артисты Надежда Дорофеева и Владимир Дантес и много других близких друзей.
Настя Каменских трогательно призналась в любви будущему мужу ещё перед началом свадьбы. Она поделилась снимками в Instagram подготовкой к празднику. Также певица предстала перед подписчиками в шелковом халате и подписала «невеста».
Подписчики оценили наряд певицы: белое приталенное платье с глубоким декольте. Они поздравили молодожёнов и пожелали счастливой жизни.