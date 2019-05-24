Ученые подошли к разгадке тайны исчезновения антивещества во Вселенной
Решение проблемы существования антивещества на просторах Вселенной специалисты считают фундаментальной задачей. Как заявили ученые на конференции по физике частиц «Rencontres de Moriond» в Италии, в ходе проведенного исследования они вплотную подошли к разгадке этой тайны.
Как пояснили научные сотрудники, антивещество является своего рода близнецом материи, в которой каждая частица имеет свою версию с антизарядом. Различия между данными понятиями способны помочь узнать причины исчезновения так называемых «очаровательных» кварков в космическом пространстве. По словам авторов исследования, они придерживаются гипотезы о том, что Вселенная начиналась с такого же количества антивещества, как и субстанция, известная под термином материя, однако впоследствии большинство элементов исчезло. Как оказалось, нестабильные частицы, именуемые мезонами, начинают распадаться при иной скорости, нежели их аналоги. Данный процесс позволяет пояснить асимметрию, возникшую в считанные доли секунды после Большого взрыва между веществом и антивеществом.
Не исключено, что исчезновение близнеца материи началось после взаимодействия с уже существующими частицами. Ученые обращают внимание на тот факт, что не так давно им удалось заметить несоответствие в скоростях распада между кварками и антикварками. Подобное явление удалось проследить впервые за все время наблюдений. Установленные факты и другие данные позволят разгадать загадку исчезновения антивещества.
Исследование проведено в Корнельском университете в США. В настоящее время эксперименты по обнаружению антивещества во Вселенной продолжаются.