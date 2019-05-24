EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Наука

Ученые подошли к разгадке тайны исчезновения антивещества во Вселенной

Решение проблемы существования антивещества на просторах Вселенной специалисты считают фундаментальной задачей. Как заявили ученые на конференции по физике частиц «Rencontres de Moriond» в Италии, в ходе проведенного исследования они вплотную подошли к разгадке этой тайны.
Ученые подошли к разгадке тайны исчезновения антивещества во Вселенной

Как пояснили научные сотрудники, антивещество является своего рода близнецом материи, в которой каждая частица имеет свою версию с антизарядом. Различия между данными понятиями способны помочь узнать причины исчезновения так называемых «очаровательных» кварков в космическом пространстве. По словам авторов исследования, они придерживаются гипотезы о том, что Вселенная начиналась с такого же количества антивещества, как и субстанция, известная под термином материя, однако впоследствии большинство элементов исчезло. Как оказалось, нестабильные частицы, именуемые мезонами, начинают распадаться при иной скорости, нежели их аналоги. Данный процесс позволяет пояснить асимметрию, возникшую в считанные доли секунды после Большого взрыва между веществом и антивеществом.

Не исключено, что исчезновение близнеца материи началось после взаимодействия с уже существующими частицами. Ученые обращают внимание на тот факт, что не так давно им удалось заметить несоответствие в скоростях распада между кварками и антикварками. Подобное явление удалось проследить впервые за все время наблюдений. Установленные факты и другие данные позволят разгадать загадку исчезновения антивещества.

Исследование проведено в Корнельском университете в США. В настоящее время эксперименты по обнаружению антивещества во Вселенной продолжаются.

Читайте также: Названы 9 самых загадочных объектов во Вселенной

Автор: Нина Лукашева
Сегодня, 06:44


Читайте также
Сверкающий алмазный НЛО попал на камеру в Аризоне
Ученые пролили свет на формирование древнего спящего
Названы основные предвестники скорой остановки сердца
Жители Алжира шокированы зависшим в небе «огненным шаром»
Апноэ во сне увеличивает риск рака у женщин сильнее, чем у
Пожилые отцы подвергают риску здоровье партнеров и
Названы простые способы улучшить сексуальную жизнь
Названы пять "странных" признаков сахарного диабета
Ученые объяснили причину забывания снов после пробуждения
Ученые назвали главную причину аритмии у людей без вредных
Ученые: Солнце продолжает нагреваться и в итоге сделает
Резкие перепады веса могут быть признаком опасного
Добавление комментария
Последние новости
24.05, 07:00 Яна Рудковская забанила подписчицу в Instagram
24.05, 06:44 Ученые подошли к разгадке тайны исчезновения
24.05, 06:30 Вышел трейлер нового «Терминатора» с постаревшей Линдой
24.05, 06:00 Фанаты заподозрили Веру Брежневу в третьей беременности
24.05, 05:00 Александр Розенбаум назвал иностранные слова "угрозой
24.05, 04:00 Mercedes-Benz внедряет в свои автомобили ремни с
24.05, 03:00 Эксперт заявил о востребованности российских танков в
24.05, 02:00 Полину Гагарину обвинили в краже образа у Наталии Орейро
24.05, 01:00 Группа «Альянс» исполнила хит Монеточки «Нет монет»
24.05, 00:00 Amazon создаст устройство для распознания эмоций
23.05, 23:00 Анна Семенович назвала красный своим любимым цветом
23.05, 22:00 Альбина Джанабаева столкнулась с мошенницей перед
23.05, 21:00 Названы 9 самых загадочных объектов во Вселенной
23.05, 20:03 Ученые выяснили, что мужчины больше женщин хотят жить
23.05, 20:02 Максим Галкин показал на видео семейный пикник с Аллой
23.05, 20:00 Врачи дали советы по меню на последний звонок
23.05, 19:53 Настя Каменских показала своё свадебное платье
23.05, 19:37 Александр Балуев заявил, что не обращает внимания на
23.05, 19:30 База пришельцев обнаружена на Луне вблизи кратера
23.05, 19:22 Озвучены самые легкие способы борьбы со стрессом