Ученые выяснили, что мужчины больше женщин хотят жить вечно

«Лучше понимая гендерные различия в отношении к бессрочному продлению жизни, мы можем узнать больше о том, почему люди могут или не могут поддерживать исследования и разработки. Это позволяет даже предвидеть реакцию на их реализацию в случае, если смерть станет лишь выбором», - подытожили ученые.



Некоторые ученые предполагают, что нынешнее поколение будет последним, которому придется умереть. Эксперты утверждают, что достижения в клеточной биологии и кибернетике приближают человечество к точке бессрочного продления жизни. Смерть лишь станет выбором, а не фактом прекращения жизнедеятельности организма. Для понимания вопроса, как много людей хотят достигнуть вечности, исследователи разработали серию экспериментов для проверки различных аспектов отношения к этому у мужчин и женщин.В опросе 1593 студентам Университета Аризоны было задано пять вопросов, которые измеряли их убеждения относительно бессрочного продления жизни. Как выяснилось, большинство представителей сильного пола хотели бы этого. Затем исследователи провели последующий анализ, чтобы лучше понять источник гендерных различий. В связи с чем было высказано предположение, что философские позиции в науке и религии могут формировать отношение людей к вечной жизни.

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Автор: Ващенко Ольга

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