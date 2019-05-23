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Шоу-бизнес

Максим Галкин показал на видео семейный пикник с Аллой Пугачевой и детьми

Максим Галкин показал на видео, какой пикник устроил для супруги Аллы Пугачевой и детей - Лизы и Гарри. Соответствующий ролик появился в Instagram-аккаунте шоумена.
Максим Галкин показал на видео семейный пикник с Аллой Пугачевой и детьми

На первых кадрах видео маленькая Лиза бодро гоняет на велосипеде по дорожкам огромного двора. После этого в ролике появляется костер. Лиза и Гарри улыбаются на камеру и, перебивая друг друга, сообщают, что это их третий или четвертый отдых на природе. Съемки ведет Алла Пугачева, которая, показывая, что происходит вокруг, рассказывает о планах семейства пожарить шашлыки. Детвора весело добавляет, что еще они будут жарить хлеб. Попадает в кадр и Максим Галкин, руководящий процессом у мангала, а также стол с креслами, сервированный для ужина. Многочисленных подписчиков видео семейного пикника, опубликованное Максимом Галкиным, приятно порадовало. Пользователи называют звездных наследников - Лизу и Гарри очаровательными ангелочками, а Аллу Борисовну - прекрасной матерью, которая даже голосом на заднем фоне создает для семьи невероятный уют.

«Как приятно смотреть на вашу семью, на ваших деток! Здоровья вам, будьте счастливы, хорошего настроения и удачи», «Всегда любуюсь вашей семьёй и этими двумя очаровательными ангелочками», - признаются поклонники.

Максим Галкин показал на видео семейный пикник с Аллой Пугачевой и детьми

Видео всего за час собрало свыше 329 000 отметок «Нравится» и огромное количество восторженных комментариев.

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Автор: Нина Лукашева
Сегодня, 20:02


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