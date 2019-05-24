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Шоу-бизнес

Дана Борисова надела на свидание с незнакомцем платье из дорогого твида

Дана Борисова рассказала, что сходила на свидание с незнакомцем. Чтобы произвести впечатление, ведущая надела красивое платье из дорогого твида. Соответствующий пост звезда разместила в микроблоге Instagram.
Дана Борисова надела на свидание с незнакомцем платье из дорогого твида

«Собралась на свидание, но с выбором наряда не мучилась, поскольку влюбилась в платье из твида. Недавно я надевала его на съемку. Надеюсь, наряд поможет получить мне предложение руки и сердца. Буду вас информировать», - поделилась Борисова.

Телеведущая несколько месяцев лечилась от наркотической зависимости в одной из лучших клиник Таиланда. После тяжелой реабилитации звезда решила помогать людям, столкнувшимся с аналогичной проблемой. Борисовой удалось вернуть расположение дочери Полины, поэтому настало время наладить личную жизнь.

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Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 07:09


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