Дана Борисова надела на свидание с незнакомцем платье из дорогого твида
Дана Борисова рассказала, что сходила на свидание с незнакомцем. Чтобы произвести впечатление, ведущая надела красивое платье из дорогого твида. Соответствующий пост звезда разместила в микроблоге Instagram.
«Собралась на свидание, но с выбором наряда не мучилась, поскольку влюбилась в платье из твида. Недавно я надевала его на съемку. Надеюсь, наряд поможет получить мне предложение руки и сердца. Буду вас информировать», - поделилась Борисова.
Телеведущая несколько месяцев лечилась от наркотической зависимости в одной из лучших клиник Таиланда. После тяжелой реабилитации звезда решила помогать людям, столкнувшимся с аналогичной проблемой. Борисовой удалось вернуть расположение дочери Полины, поэтому настало время наладить личную жизнь.