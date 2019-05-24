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Полет МиГ-31 в ближнем космосе показали на видео

Полет МиГ-31 в ближнем космосе, совершенный на высоте 21,5 км, показали на видео. Повторить успех истребителя не сможет ни один боевой самолет в мире.
Полет МиГ-31 в ближнем космосе показали на видео

МиГ-31 отправили за Линию Армстронга специально для съемочной группы передачи «Военная приемка». Корреспондентов на борт истребителя не взяли, но разрешили установить на самолете камеры.

Истребитель летел вертикально до высоты в 20 км, а потом стал подниматься под углом на скорости 2500 км/час при максимально возможных 3000 км/час. До заданной точки МиГ добрался за 18 минут, но в случае войны время можно сократить в два раза. На большой высоте пилотам и самолету приходится испытывать сильные нагрузки, а также терпеть понижение температуры до 60 градусов. МиГ-31 создавался для перехвата авиационных крылатых ракет, выпущенных противником. Совершая космические полеты, боевая машина может сбить спутник или самолеты-шпионы U-2.

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Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 07:17


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