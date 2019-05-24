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Россия

Российский генерал потребовал от войск НАТО «убраться» из Восточной Европы

НАТО попросил Россию покинуть территорию Крыма. Российский генерал Сергей Липовой не стал молчать и потребовал от войск Альянса «убраться» из Восточной Европы.
Российский генерал потребовал от войск НАТО «убраться» из Восточной Европы

Крым считается военно-морской базой, занявшей стратегическое положение для контроля за акваторией Черного моря и Керченским проливом. США не нравится, что Россия получила выгодную территорию и не позволила Вашингтону разместить военную базу в Севастополе. Полуостров, словно крепость, которую взять с суши нельзя, поэтому в случае войны американцам придется делать подкоп или тратить время на обход через Сиваш.

Турция не выходит из состава НАТО, но в последнее время часто не может достигнуть договоренностей с США. Военные корабли Альянса могут подойти к территории России, поэтому Крым стоит рассматривать и для размещения авиационной базы.

«Если НАТО просит нас покинуть собственные земли, мы требуем вывести войска из Восточной Европы и Прибалтики. США в это время должны приступить к деокккупации Германии», - заявил военный эксперт.


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Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 07:27


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