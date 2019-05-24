Учёные из Швеции назвали самые гниющие и устойчивые к коррозии автомобили
Учёные из Швеции провели исследование и выявили самые гниющие и устойчивые к коррозии автомобили в мире. Специалисты отметили, одна и та же модель может от серии к серии меняться в качестве.
Самой главной угрозой для транспортных средств является ржавчина. Кузова машин при определённых условиях могут сгнивать в течение 2-3 сезонов. В первую очередь на это влияет климат, а также условия эксплуатации. В странах с суровыми зимами городские власти посыпают дороги реагентами, отчего металл очень быстро начинает прогнивать. Учёные решили выяснить, какие автомобили наиболее устойчивы к внешним воздействиям, а какие можно назвать неудачными. В исследовании специалисты изучили модели различных производителей, выпущенные с 2002 по 2005 год. Среди средств передвижения, сошедших с конвейера в начале этого периода, лучшими оказались Mercedes-Benz C-Class, Renault Megan, Volvo 70-Series, Opel Astra, Saab 9-5, Skoda Octavia, Nissan Micra, Mitsubishi Carisma, Volkswagen Golf и Audi A4. Среди показавших неубедительные результаты оказались Mercedes-Benz E-Class, Ford Mondeo и Focus, а также Mazda 6.
В ходе изучения автомобилей научные работники убедились, один и тот же производитель может по-разному подходить к развитию модели. Некоторые машины эволюционируют, становясь ещё лучше, а другие теряют в качестве, нанося бренду репутационный ущерб. Тем не менее, желание сэкономить не может остановить разработчиков. Из-за этого некоторые средства передвижения уже к следующему поколению стали хуже. Среди самых гниющих к 2005 году оказались Mercedes-Benz A-Class, Volkswagen Passat, KIA Picanto, Toyota Corolla и Ford Focus. В список самых устойчивых к коррозии попали Citroen C5, Opel Astra, Ford Mondeo, Volvo 40-Series, а также Nissan Micra и Renault Megan.