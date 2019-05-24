Свадьбу Насти Каменских и Потапа показали на видео в Instagram
Свадьба Насти Каменских и Потапа, состоявшаяся 23 мая, попала на видео в микроблоге Instagram. Пара скрывала роман, поэтому вызвала у фанатов шок.
На своей странице Каменских поблагодарила Потапа, который помог ей сохранить бракосочетание в тайне. Пара намерено старалась не привлекать внимание, чтобы уберечь невесту от завистников.
Судя по представленным роликам, на торжество Каменских надела роскошное свадебное платье с сексуальным вырезом в районе груди. Пара выглядела счастливой, пела и танцевала вместе с гостями. В конце вечера молодожены кормили друг друга тортом, а потом слились в страстном поцелуе.
Поклонники поздравили пару с важным событием и пожелали молодоженам любви. Завистники осудили Потапа, подобравшего к бежевому классическому костюму белые кроссовки.