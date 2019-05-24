Компания Skoda показала свой первый внедорожный универсал Superb
Компания Skoda показала в Братиславе универсал внедорожного сегмента Superb Scout, 5-дверный автомобиль получил массивный обвес из черного пластика. Под капотом машины размещен бензиновый мотор 2,0 TSI мощностью 272 л. с.
Автомобиль отличается дизайном, защитные пластмассовые элементы установлены на боковинах кузова, бамперах и в колесных арках. Предусмотрена псевдоалюминиевая защита нижней части кузова, такую же отделку получили рейлинги на крыше и зеркала заднего вида. Дорожный просвет увеличили на 15 мм, картер двигателя имеет металлическую защиту. В зависимости от комплектации на универсал установят 18- или 19-дюймовые колёсные диски. В салоне использована отделка под дерево, кресла обшили немаркой тканью с прострочкой красного тона. Обивку кожей предложат как отдельную опцию. Машину станут производить с полным приводом.
В линейку моторов кроме бензинового ДВС вошёл дизельный двигатель 2,0 TDI мощностью 190 л. с., в качестве трансмиссии предложили 7 ступенчатый робот DSG. Универсал Superb Scout появится на рынке в 2020 году, о стоимости и комплектациях новинки не сообщается.