В США назвали причины провала советской лунной программы
В США назвали причины провала советской лунной программы, на которую власти возлагали амбициозные надежды. Сведения опубликованы в издании Air & Space.
США начали работать над лунной программой в 1961 году, а СССР – только в 1964 году. Трехлетнее отставание не позволило Москве опередить Вашингтон. Проектом занимались разобщенные советские конструкторские бюро, которые в одиночку не смогли добиться впечатляющих результатов. Еще одной причиной провала эксперты называют недостаточный объем финансирования и незаинтересованность военной верхушки страны.
Стоит отметить, что в СССР одновременно разрабатывался ряд лунных проектов. Две программы, лунно-посадочная и лунно-облетная, начали реализовываться, но не были завершены из-за отставания от США, технических просчетов и недостаточного финансирования.