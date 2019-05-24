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Наука

В США назвали причины провала советской лунной программы

В США назвали причины провала советской лунной программы, на которую власти возлагали амбициозные надежды. Сведения опубликованы в издании Air & Space.
В США назвали причины провала советской лунной программы

США начали работать над лунной программой в 1961 году, а СССР – только в 1964 году. Трехлетнее отставание не позволило Москве опередить Вашингтон. Проектом занимались разобщенные советские конструкторские бюро, которые в одиночку не смогли добиться впечатляющих результатов. Еще одной причиной провала эксперты называют недостаточный объем финансирования и незаинтересованность военной верхушки страны.

Стоит отметить, что в СССР одновременно разрабатывался ряд лунных проектов. Две программы, лунно-посадочная и лунно-облетная, начали реализовываться, но не были завершены из-за отставания от США, технических просчетов и недостаточного финансирования.

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Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 07:47


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