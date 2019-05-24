Названы предполагаемые болезни Леонардо да Винчи

Профессор Марко Катани из Королевского колледжа Лондона назвал возможные болезни Леонардо да Винчи. В список попали косоглазие и синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).
Да Винчи скончался 500 лет назад, поэтому Катани ставит под сомнение точность своего диагноза. СДВГ объясняет, почему итальянский художник редко доводил работу до конца. Гиперактивность указывает на гениальность и черты характера ученого, например, неусидчивость и быстрое переключение внимания на новые проекты.
Нейрофизиолог считает, что да Винчи не замечал своего успеха, обладал низкой самооценкой, имел развитое воображение и страдал от дислексии. Аналогичные симптомы наблюдается у современных пациентов с СДВГ.
Стоит отметить, что работу над «Моной Лизой» да Винчи не закончил из-за повреждения руки, полученного, скорее всего, при падении в обморок.