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Наука

Названы предполагаемые болезни Леонардо да Винчи

Профессор Марко Катани из Королевского колледжа Лондона назвал возможные болезни Леонардо да Винчи. В список попали косоглазие и синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).
Названы предполагаемые болезни Леонардо да Винчи

Да Винчи скончался 500 лет назад, поэтому Катани ставит под сомнение точность своего диагноза. СДВГ объясняет, почему итальянский художник редко доводил работу до конца. Гиперактивность указывает на гениальность и черты характера ученого, например, неусидчивость и быстрое переключение внимания на новые проекты.

Нейрофизиолог считает, что да Винчи не замечал своего успеха, обладал низкой самооценкой, имел развитое воображение и страдал от дислексии. Аналогичные симптомы наблюдается у современных пациентов с СДВГ.

Стоит отметить, что работу над «Моной Лизой» да Винчи не закончил из-за повреждения руки, полученного, скорее всего, при падении в обморок.

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Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 08:01


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