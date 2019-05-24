В Китае провели операцию девочке с 14 пальцами на руках

Три года назад на свет появился малыш с 14 пальцами на руках. На каждой руке близ большого пальца имелись ещё по два дополнительных, не функционирующих. Из-за лишних пальцев девочке было трудно пользоваться остальными, но из-за финансовых затруднений на протяжении нескольких лет родители не могли позволить себе лечение. Тем не менее, месяц назад процедура всё же прошла и завершилась успешно. При подготовке к операции медики выяснили, в семье это не первый случай и пять поколений назад уже имелся член семьи с таким отклонением. Хирургу удалось удалить лишние пальцы и выпрямить остальные, но на руках остались шрамы. Впрочем, родители пациентки довольны результатом и благодарны специалистам.Отмечается, данное заболевание называется полидактилия. По статистике с ним рождается один ребёнок из 700-1 000 малышей. В Китае такие случай не редки и фиксируются по несколько раз в году.

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Автор: Валерий Селезнев

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