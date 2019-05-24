Обновленный китайский «клон» внедорожника Toyota LC Prado показали на фото
Обновленный китайский «клон» внедорожника модели Toyota LC Prado показали на фотоснимках. Под капотом GAC Trumpchi GS8 размещен бензиновый 4-цилиндровый 2-литровый мотор 4B20J1 мощностью 25 л. с. ДВС стал мощнее на 51 л. с.
Китайская компания GAC готовится представить на внутреннем рынке обновленный автомобиль SUV-сегмента Trumpchi GS8. Машина получила улучшенный дизайн, решётку радиатора увеличили, головная оптика выполнена на светодиодах, передний и задний бамперы имеют иную форму. После обновления размеры кузова изменились: длина составляет 4835 мм, ширина - 1910 мм, высота - 1785 мм. Дорожный просвет не превышает 2800 мм. В качестве трансмиссии используется 6-скоростная автоматическая КПП Aisin, машина имеет полный привод.
Согласно прогнозам аналитиков, к дилером в Китае рестайлинговый внедорожник GAC Trumpchi GS8 начнет поступать нынешним летом, стоимость базовой версии может составить от 163 тыс. юаней (1,519 млн рублей по актуальному курсу). Официальные Trumpchi GS8 опубликованы на сайте Министерства промышленности КНР.