EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Авто

Обновленный китайский «клон» внедорожника Toyota LC Prado показали на фото

Обновленный китайский «клон» внедорожника модели Toyota LC Prado показали на фотоснимках. Под капотом GAC Trumpchi GS8 размещен бензиновый 4-цилиндровый 2-литровый мотор 4B20J1 мощностью 25 л. с. ДВС стал мощнее на 51 л. с.
Обновленный китайский «клон» внедорожника Toyota LC Prado показали на фото

Китайская компания GAC готовится представить на внутреннем рынке обновленный автомобиль SUV-сегмента Trumpchi GS8. Машина получила улучшенный дизайн, решётку радиатора увеличили, головная оптика выполнена на светодиодах, передний и задний бамперы имеют иную форму. После обновления размеры кузова изменились: длина составляет 4835 мм, ширина - 1910 мм, высота - 1785 мм. Дорожный просвет не превышает 2800 мм. В качестве трансмиссии используется 6-скоростная автоматическая КПП Aisin, машина имеет полный привод.

Согласно прогнозам аналитиков, к дилером в Китае рестайлинговый внедорожник GAC Trumpchi GS8 начнет поступать нынешним летом, стоимость базовой версии может составить от 163 тыс. юаней (1,519 млн рублей по актуальному курсу). Официальные Trumpchi GS8 опубликованы на сайте Министерства промышленности КНР.

Читайте также: Компания Skoda показала свой первый внедорожный универсал Superb

Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 08:13


Читайте также
Эксперты назвали худшие модели автомобилей в России
У китайских дилеров появился кроссовер Hongqi HS7 на базе
Немцы о Lada Vesta SW: Не знаешь, чего ждать от русского
Эксперты назвали авто, гарантирующие успех у женщин
Названы 5 доступных подержанных автомобилей с надежной
Эксперты составили рейтинг самых уродливых машин в мире
Названы три самые надежные иномарки с пробегом из Европы
Эксперты составили ТОП-10 лучших летних шин
Zotye T600 с заводским ГБО выходит на российский авторынок
Российские умельцы показали, как отремонтировать бампер
Армия США признала непригодными новейшие броневики Oshkosh
УАЗ показал эволюцию интерьера внедорожника “Патриот”
Добавление комментария
Последние новости
24.05, 08:33 Игорь Коломойский потребовал вернуть долю в «Приватбанке»
24.05, 08:31 Ирина Шейк показала фото без макияжа и фильтров
24.05, 08:24 Наталья Подольская представила кавер-версию песни группы
24.05, 08:20 Ученые нашли на Маврикии средство от рака пищевода
24.05, 08:13 Обновленный китайский «клон» внедорожника Toyota LC
24.05, 08:03 В Китае провели операцию девочке с 14 пальцами на руках
24.05, 08:01 Названы предполагаемые болезни Леонардо да Винчи
24.05, 07:47 В США назвали причины провала советской лунной программы
24.05, 07:39 Компания Skoda показала свой первый внедорожный
24.05, 07:38 Учёные из Швеции назвали самые гниющие и устойчивые к
24.05, 07:35 Свадьбу Насти Каменских и Потапа показали на видео в
24.05, 07:27 Российский генерал потребовал от войск НАТО «убраться»
24.05, 07:17 Полет МиГ-31 в ближнем космосе показали на видео
24.05, 07:09 Дана Борисова надела на свидание с незнакомцем платье из
24.05, 07:00 Яна Рудковская забанила подписчицу в Instagram
24.05, 06:44 Ученые подошли к разгадке тайны исчезновения
24.05, 06:30 Вышел трейлер нового «Терминатора» с постаревшей Линдой
24.05, 06:00 Фанаты заподозрили Веру Брежневу в третьей беременности
24.05, 05:00 Александр Розенбаум назвал иностранные слова "угрозой
24.05, 04:00 Mercedes-Benz внедряет в свои автомобили ремни с