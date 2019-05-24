Ученые нашли на Маврикии средство от рака пищевода

«Маврикий богат целебными растениями, активно используемыми в традиционной медицине. Доказательств их терапевтического эффекта очень мало, но мы получили огромное поле для научных поисков. Пока на предмет лечебных свойств обследованы только 15% видов растений острова, но мы продолжим работать в данном направлении», - рассказал один из исследователей Александр Каганский.

Учены изучили целебные свойства растений и поняли, что экстракты содержат вещества, препятствующие делению мутировавших клеток, задерживая G2/M цикл клеток через активацию сигнального пути AMPK. Поиск активаторов до сих пор остается серьезной проблемой в молекулярной онкологии.Рак пищевода становится глобальной угрозой. Болезнь протекает быстро, а прогнозы на выздоровление при существующих методах лечения низкие. Аденокарцинома и сквамозная карцинома занимают в мире шестое место по числу летальных исходов среди онкобольных. После постановки диагноза только 15% людей выживают в течение пяти лет, остальные живут около года. Назначаемые больным препараты токсичны и вызывают ряд побочных эффектов.

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Автор: Джанабилова Татьяна П

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