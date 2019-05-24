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Наука

Ученые нашли на Маврикии средство от рака пищевода

Ученые из ДВФУ (Россия) вместе с исследователями из Великобритании и Маврикия нашли эффективное средство от рака пищевода. Оказалось, ярко выраженными противоопухолевыми свойствами обладают экстракты листьев растений Labourdonnaisia glauca, Eugenia tinifolia, Acalypha integrifolia.
Ученые нашли на Маврикии средство от рака пищевода

Учены изучили целебные свойства растений и поняли, что экстракты содержат вещества, препятствующие делению мутировавших клеток, задерживая G2/M цикл клеток через активацию сигнального пути AMPK. Поиск активаторов до сих пор остается серьезной проблемой в молекулярной онкологии.

«Маврикий богат целебными растениями, активно используемыми в традиционной медицине. Доказательств их терапевтического эффекта очень мало, но мы получили огромное поле для научных поисков. Пока на предмет лечебных свойств обследованы только 15% видов растений острова, но мы продолжим работать в данном направлении», - рассказал один из исследователей Александр Каганский.

Рак пищевода становится глобальной угрозой. Болезнь протекает быстро, а прогнозы на выздоровление при существующих методах лечения низкие. Аденокарцинома и сквамозная карцинома занимают в мире шестое место по числу летальных исходов среди онкобольных. После постановки диагноза только 15% людей выживают в течение пяти лет, остальные живут около года. Назначаемые больным препараты токсичны и вызывают ряд побочных эффектов.

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Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 08:20


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