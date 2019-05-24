Ирина Шейк показала фото без макияжа и фильтров

Ирина Шейк показала поклонникам фото без макияжа и фильтров. Соответствующий пост 33-летняя модель разместила в микроблоге Instagram.
Шейк старается вне работы не пользоваться косметикой. Для ухода за кожей экс-возлюбленная футболиста Криштиану Роналду использует советы, о которых ей рассказывала в юности мама. Для умывания модель применяет кубики льда, помогающие снять припухлость под глазами и избавиться от темных кругов. Подобная практика помогает подтянуть и сделать упругой кожу.
В марте 2017 года Шейк родила Брэдли Куперу дочь Лею. Материнство заставило модель отойти от привычек в питании и диет. Знаменитость научилась не голодать, а поддерживать баланс между физическими нагрузками и правильным питанием.