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Шоу-бизнес

Ирина Шейк показала фото без макияжа и фильтров

Ирина Шейк показала поклонникам фото без макияжа и фильтров. Соответствующий пост 33-летняя модель разместила в микроблоге Instagram.
Ирина Шейк показала фото без макияжа и фильтров

Шейк старается вне работы не пользоваться косметикой. Для ухода за кожей экс-возлюбленная футболиста Криштиану Роналду использует советы, о которых ей рассказывала в юности мама. Для умывания модель применяет кубики льда, помогающие снять припухлость под глазами и избавиться от темных кругов. Подобная практика помогает подтянуть и сделать упругой кожу.

В марте 2017 года Шейк родила Брэдли Куперу дочь Лею. Материнство заставило модель отойти от привычек в питании и диет. Знаменитость научилась не голодать, а поддерживать баланс между физическими нагрузками и правильным питанием.

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Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 08:31


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