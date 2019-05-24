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Наталья Подольская представила кавер-версию песни группы "Агата Кристи" "Как на войне"

Наталья Подольская объявила в своём микроблоге о выходе новой композиции. Исполнительница представила поклонникам кавер-версию песни группы "Агата Кристи" "Как на войне".
Наталья Подольская представила кавер-версию песни группы "Агата Кристи" "Как на войне"

Наталья Подольская обрадовала своих фанатов свежим творческим релизом. Знаменитость рассказала на личной странице в Instagram о выходе новой песни. Ею оказалась композиция группы "Агата Кристи" "Как на войне". Звезда поблагодарила авторов хита 90-х годов за представленную возможность и призналась, выбор именно этого трека не случаен. В детстве певица со старшей сестрой Татьяной затирали аудиокассету до дыр, слушая её по сто раз в день, и с этим музыкальным произведением у супруги Владимира Преснякова связаны особые ностальгические чувства. Она выражает надежду, что ей удалось передать настроение и теперь, как и в её время, песня снова станет очень популярной, вернувшись в хит-парады.

Поклонники поблагодарили артистку за попытку вдохнуть в композицию вторую жизнь, но некоторые раскритиковали певицу. По их мнению, данный продукт вторичен и ей следует больше выпускать собственных песен, а не перепевать чужие. Представители же старшего поколения порадовались кавер-версии и добавили, им не хватает старых хитов в свежем звучании.

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Автор: Валерий Селезнев
Сегодня, 08:24


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