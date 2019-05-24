Наталья Подольская представила кавер-версию песни группы "Агата Кристи" "Как на войне"
Наталья Подольская объявила в своём микроблоге о выходе новой композиции. Исполнительница представила поклонникам кавер-версию песни группы "Агата Кристи" "Как на войне".
Наталья Подольская обрадовала своих фанатов свежим творческим релизом. Знаменитость рассказала на личной странице в Instagram о выходе новой песни. Ею оказалась композиция группы "Агата Кристи" "Как на войне". Звезда поблагодарила авторов хита 90-х годов за представленную возможность и призналась, выбор именно этого трека не случаен. В детстве певица со старшей сестрой Татьяной затирали аудиокассету до дыр, слушая её по сто раз в день, и с этим музыкальным произведением у супруги Владимира Преснякова связаны особые ностальгические чувства. Она выражает надежду, что ей удалось передать настроение и теперь, как и в её время, песня снова станет очень популярной, вернувшись в хит-парады.
Поклонники поблагодарили артистку за попытку вдохнуть в композицию вторую жизнь, но некоторые раскритиковали певицу. По их мнению, данный продукт вторичен и ей следует больше выпускать собственных песен, а не перепевать чужие. Представители же старшего поколения порадовались кавер-версии и добавили, им не хватает старых хитов в свежем звучании.