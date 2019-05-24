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Экономика

Игорь Коломойский потребовал вернуть долю в «Приватбанке»

Игорь Коломойский потребовал от властей Украины вернуть принадлежавшую ему долю в национализированном «Приватбанке» или выплатить за нее компенсацию. Интервью украинского бизнесмена обнародовали местные СМИ.
Игорь Коломойский потребовал вернуть долю в «Приватбанке»

Коломойский считает, что для возвращения средств, вложенных в «Приватбанк», в первую очередь придется восстановить основной капитал и обозначить сумму, которая ему принадлежала.

«Если украинские власти держат в банке 160 млрд гривен, то не думаю, что для них станет серьезной проблемой отдать мои 50 млрд гривен. Можете дать мне на обозначенную сумму акции. Если я встану во главе структуры, то смогу спокойно работать совместно с другими управленцами», - заявил Коломойский.


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Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 08:33


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