Игорь Коломойский потребовал вернуть долю в «Приватбанке»
Игорь Коломойский потребовал от властей Украины вернуть принадлежавшую ему долю в национализированном «Приватбанке» или выплатить за нее компенсацию. Интервью украинского бизнесмена обнародовали местные СМИ.
Коломойский считает, что для возвращения средств, вложенных в «Приватбанк», в первую очередь придется восстановить основной капитал и обозначить сумму, которая ему принадлежала.
«Если украинские власти держат в банке 160 млрд гривен, то не думаю, что для них станет серьезной проблемой отдать мои 50 млрд гривен. Можете дать мне на обозначенную сумму акции. Если я встану во главе структуры, то смогу спокойно работать совместно с другими управленцами», - заявил Коломойский.