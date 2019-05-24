Игорь Коломойский потребовал вернуть долю в «Приватбанке»

«Если украинские власти держат в банке 160 млрд гривен, то не думаю, что для них станет серьезной проблемой отдать мои 50 млрд гривен. Можете дать мне на обозначенную сумму акции. Если я встану во главе структуры, то смогу спокойно работать совместно с другими управленцами», - заявил Коломойский.

Коломойский считает, что для возвращения средств, вложенных в «Приватбанк», в первую очередь придется восстановить основной капитал и обозначить сумму, которая ему принадлежала.

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Автор: Джанабилова Татьяна П

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