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Шоу-бизнес

Звезда сериала «Кухня» Мария Горбань рассказала о пластике

Поклонники актрисы Марии Горбань заподозрили ее в пристрастии к пластической хирургии. Звезда комедийного телесериала «Кухня» ответила на обвинения и рассказала о своих способах оставаться красивой.
Звезда сериала «Кухня» Мария Горбань рассказала о пластике

Звезда российского кинематографа Мария Горбань ответила на вопросы поклонников, которые заподозрили актрису в увлечении пластическими операциями. Фанаты заметили, что после съемок в сериале «Я лечу» артистка сильно изменилась внешне.

По словам Горбань, за те десять лет, которые прошли после выхода на экраны мелодраматичной медицинской саги, многое изменилось в ее жизни. Именно это стало причиной перемен во внешности. Актриса рассказала, что на момент съемок она весила 60 килограммов и имела округлые бедра и пышную грудь. Однако все изменилось после рождения дочки Стефании. Беременность далась Марии Горбань нелегко, а сильный токсикоз стал причиной потери 8 килограмм веса. Как следствие, последние пять лет звезда весит всего 53 килограмма при росте в 172 сантиметра.

Артистка театра и кино с иронией относиться к обвинениям в злоупотреблении пластическими операциями. Горбань шутит, что новости о ее очередной пластике груди и лица очень расстраивают крестного ее дочки Стефании. Ведь родственник звезды – известный пластический хирург, который имеет свою клинику в Москве. И если бы подобные вмешательства проводились, член семьи хотел бы знать, где, а также почему это происходит не в его клинике.

Мария Горбань утверждает, что в свои 32 года она ни разу не прибегала в помощи пластической хирургии. Актриса благодарит своих родителей за хорошие гены и ведет здоровый образ жизни.

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Автор: Криворотько Наталья
Сегодня, 08:50


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