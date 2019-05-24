Роскосмос нашел мирный способ применения «Сатаны»

Роскосмос нашел мирный способ применения ракеты Р-36, прозванной «Сатана». Стратегический комплекс подойдет для выведения полезных мощностей в космос. Сведения во время своей речи в МГУ предоставил глава ведомства Дмитрий Рогозин.
«Мы очень серьезно и бережливо относимся к технике. После перевооружения ядерных сил у нас высвободятся тяжелые ракеты. 36-е изделие американцы прозвали «Сатана», а мы используем его через конверсионные программы для работы в космосе», - пояснил Рогозин.
Стоит отметить, что ракетный комплекс Р-36М снабжен межконтинентальной баллистической ракетой, считающейся самым мощным изобретением в своем классе.