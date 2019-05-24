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Шоу-бизнес

Юлия Пересильд не придерживается диеты для поддержания стройной фигуры

Юлия Пересильд в интервью сотрудникам сайта "7days" рассказала о своём отношении к собственной внешности. Звезда исторической картины "Битва за Севастополь" призналась, она не придерживается диеты для поддержания стройной фигуры.
Юлия Пересильд не придерживается диеты для поддержания стройной фигуры

Юлия Пересильд в настоящий момент является примером для многих, но по её словам, в студенческом возрасте она не могла похвастаться стройностью фигуры. Знаменитость не следила за килограммами и в то время весила значительно больше. Во время обучения в ГИТИСе будущая актриса не следила за своим рационом и предпочитала употреблять лапшу быстрого приготовления и булки. Из-за этого она весила около 70 килограмм, но сейчас ей удалось довести массу до более комфортного значения, и при росте 168 сантиметров весы останавливаются на цифре 60. При этом артистка заявляет, она не считает нужным менять свою фигуру ради ролей, и ей не знакомы диеты. Добиться стройности звезде удалось без дополнительных усилий.

Для поддержания стройности актриса много работает на сцене театра и съёмочной площадке, а между фильмами, находясь в коротком творческом отпуске, она старается уделить время семье и дому. Знаменитость делает ремонт и меняет интерьер, подбирая мебель и вешая шторы. Кроме того, у неё есть дача, где для нее всегда найдётся занятие.

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Автор: Валерий Селезнев
Сегодня, 09:00


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