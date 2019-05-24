Диетолог уточнила норму сахара без особого вреда для здоровья

На протяжении дня можно съедать не более 20 г сахара, но в реальной жизни, отмечает специалист, данная норма у большинства россиян превышена. Этот негативный момент связан с тем, что данный пищевой компонент входит во многие продукты. Соломатина отмечает, что сахар можно употреблять в объёме не более шести чайных ложек в день. Вместе с тем взрослый человек в среднем съедает втрое больше названного продукта, чем требуется организму.Сахар имеется в майонезе, колбасе, в различных соусах и сладкой выпечке, к тому же молоко содержит сладкую лактозу. Он присутствует и во фруктах, многие люди добавляют данную пищевую добавку в напитки и еду, это значительно превышает норму. В 2018 году, по информации Минздрава РФ, россияне съели сахара в объёме 39,4 кг на человека при допустимом пределе в 24 кг.

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Автор: Семен Зайцев

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