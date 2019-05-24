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Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева допустила рождение третьего ребенка от Валерия Меладзе

Альбина Джанабаева в разговоре с ведущей «Русского радио» Аллой Довлатовой допустила рождение третьего ребенка от певца Валерия Меладзе. Звезда, воспитывающая двух сыновей, Луку и Константина, хочет «разбавить» семью девочкой.
Альбина Джанабаева допустила рождение третьего ребенка от Валерия Меладзе

«Разумеется, иногда я думаю о пополнении в семействе. Может быть, когда-нибудь мне захочется родить, но пока мне комфортно с моими мальчишками. Я оба раза хотела сыновей, и моя мечта сбылась», - рассказала Джанабаева.

Певица рассказала историю из жизни. Недавно Денис Клявер снимал клип на песню «Когда ты станешь большим», рассказывающую о взаимоотношении родителей и детей. В съемках приняли участие многие звезды и их наследники, в том числе Меладзе. Лука тогда был слишком мал, а Константин отказался светиться в ролике. Позже музыкант начал работать над женской версией хита, пригласив в проект Джанабаеву. Старший сын не смог отказать матери, заявив, что никогда ее не бросит.

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Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 09:14


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