Совет Натальи Фатеевой помог Светлане Тома выглядеть на 40 лет моложе
Совет Натальи Фатеевой помог Светлане Тома, сыгравшей цыганку Раду в картине «Табор уходит в небо», выглядеть на 40 лет моложе. Оказалось, актриса полностью отказалась от мяса и стала вегетарианкой, сообщает Teleprogramma.
Фатеева предложила актрисе прочитать книжку о вегетарианстве. Новая информация до глубины души потрясла звезду, решившую отказаться от мяса. Тома предпочитает питаться фруктами, овощами и кашами, но не навязывает свои привычки окружающим. Артистка понимает, что современному обществу тяжело отказаться от изысков и напичканных консервантами продуктами. Несмотря на засилье «пластмассовой» еды, в магазинах можно найти полезные товары.
Тома полюбила спорт в детстве. В юные годы знаменитость ходила в спортивную школу, играла в баскетбол и волейбол. Спустя годы Светлана Андреевна продолжает каждое утро делать зарядку. Актриса уверена, что остается молодой и красивой благодаря своей привычке ежедневно перед зеркалом желать миру добра.
Каждое утро Тома начинает со стакана теплой воды, зарядки и завтрака, состоящего из печеных яблок, творога с медом или каши. В качестве напитка актриса предпочитает чай со зверобоем. В обед меню состоит из риса, гречки, овощей или легкого супа. На второе актриса готовит картофельное пюре и овощи на гриле. Ужинает звезда овощными салатами.