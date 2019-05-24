EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Шоу-бизнес

Совет Натальи Фатеевой помог Светлане Тома выглядеть на 40 лет моложе

Совет Натальи Фатеевой помог Светлане Тома, сыгравшей цыганку Раду в картине «Табор уходит в небо», выглядеть на 40 лет моложе. Оказалось, актриса полностью отказалась от мяса и стала вегетарианкой, сообщает Teleprogramma.
Совет Натальи Фатеевой помог Светлане Тома выглядеть на 40 лет моложе

Фатеева предложила актрисе прочитать книжку о вегетарианстве. Новая информация до глубины души потрясла звезду, решившую отказаться от мяса. Тома предпочитает питаться фруктами, овощами и кашами, но не навязывает свои привычки окружающим. Артистка понимает, что современному обществу тяжело отказаться от изысков и напичканных консервантами продуктами. Несмотря на засилье «пластмассовой» еды, в магазинах можно найти полезные товары.

Тома полюбила спорт в детстве. В юные годы знаменитость ходила в спортивную школу, играла в баскетбол и волейбол. Спустя годы Светлана Андреевна продолжает каждое утро делать зарядку. Актриса уверена, что остается молодой и красивой благодаря своей привычке ежедневно перед зеркалом желать миру добра.

Каждое утро Тома начинает со стакана теплой воды, зарядки и завтрака, состоящего из печеных яблок, творога с медом или каши. В качестве напитка актриса предпочитает чай со зверобоем. В обед меню состоит из риса, гречки, овощей или легкого супа. На второе актриса готовит картофельное пюре и овощи на гриле. Ужинает звезда овощными салатами.

Читайте также: Альбина Джанабаева допустила рождение третьего ребенка от Валерия Меладзе

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 09:21


Читайте также
Сергей Лазарев обиделся на фанатов и хочет удалиться из
“Все болит”: Николь Кузнецова перенесла 289-ю операцию и
Юрий Лоза: В Сергее Лазареве от российского певца остался
Станислав Садальский шокирован из-за отмены похорон Сергея
Дочь Муслима Магомаева: «Отцу мешала семья»
Внучка Олега Стриженова отказалась отдавать новорожденную
Анжелика Варум и Леонид Агутин отметили фарфоровую свадьбу
Дарья Пынзарь не жалеет об увеличении груди и пластике лица
Дарья Мороз назвала рождённую от Константина Богомолова
Сын Филиппа Киркорова Мартин подрался с одноклассником,
Татьяна Навка поссорилась с Татьяной Тарасовой из-за оценок
Зинаида Кириенко требует расследование смерти Элины
Добавление комментария
Последние новости
24.05, 10:14 Москвичей предупредили об опасности агрессивных ворон
24.05, 10:11 Экранный Рамси Болтон из «Игры престолов» Иван Реон
24.05, 10:10 Павел Дуров предсказал Украине хорошее будущее
24.05, 10:04 В Италии попал на камеру флот НЛО, окруживший вертолет
24.05, 09:56 В Омске во время «последнего звонка» на головы
24.05, 09:53 Том Хэнкс не смог без паспорта купить пиво на
24.05, 09:47 Над океаном у Южной Африки зафиксировано НЛО в форме
24.05, 09:46 В Британии женщина перенесла 30 ампутаций за шесть лет
24.05, 09:40 Первый канал покажет спецвыпуск шоу «Голос.Дети» 24 мая
24.05, 09:32 Татьяна Навка и Антонио Бандерас вместе позировали на
24.05, 09:27 Джордж Мартин завершит книгу "Ветра зимы" с авторским
24.05, 09:21 Совет Натальи Фатеевой помог Светлане Тома выглядеть на
24.05, 09:14 Альбина Джанабаева допустила рождение третьего ребенка
24.05, 09:08 Диетолог уточнила норму сахара без особого вреда для
24.05, 09:00 Юлия Пересильд не придерживается диеты для поддержания
24.05, 08:52 Роскосмос нашел мирный способ применения «Сатаны»
24.05, 08:50 Звезда сериала «Кухня» Мария Горбань рассказала о
24.05, 08:33 Игорь Коломойский потребовал вернуть долю в «Приватбанке»
24.05, 08:31 Ирина Шейк показала фото без макияжа и фильтров
24.05, 08:24 Наталья Подольская представила кавер-версию песни группы