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Кино

Джордж Мартин завершит книгу "Ветра зимы" с авторским финалом "Игры престолов" в 2020 году

Джордж Мартин рассказал фанатам, когда те смогут узнать авторскую концовку "Игры престолов". Писатель пообещал завершить книгу "Ветра зимы" в 2020 году.
Джордж Мартин завершит книгу "Ветра зимы" с авторским финалом "Игры престолов" в 2020 году

Джордж Мартин не часто делает анонсы, предпочитая работать над своими рассказами в комфортном графике, но недавно он сделал исключение. Писатель пообещал читателям закончить книгу "Ветра зимы" в 2020 году. По его словам, это произойдёт в середине следующего года, и готовый экземпляр автор намерен продемонстрировать на церемонии "Хьюго", которая пройдёт в Новой Зеландии в городе Веллингтон. В крайнем случае, добавил он, люди увидят завершённую рукопись, а если этого не произойдёт, поклонники вправе его наказать, заперев в крошечном домике на маленьком острове, окружённом серной кислотой, и держать там, пока свет не увидит финальная часть серии "Песнь Льда и Огня".

Известно, создатели "Игры престолов", не дождались выхода заключительной книги, были вынуждены импровизировать. Концовка сериала многих не устроила, но есть надежда, что люди останутся довольны авторским финалом истории.

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Автор: Валерий Селезнев
Сегодня, 09:27


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