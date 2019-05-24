Джордж Мартин завершит книгу "Ветра зимы" с авторским финалом "Игры престолов" в 2020 году

Джордж Мартин не часто делает анонсы, предпочитая работать над своими рассказами в комфортном графике, но недавно он сделал исключение. Писатель пообещал читателям закончить книгу "Ветра зимы" в 2020 году. По его словам, это произойдёт в середине следующего года, и готовый экземпляр автор намерен продемонстрировать на церемонии "Хьюго", которая пройдёт в Новой Зеландии в городе Веллингтон. В крайнем случае, добавил он, люди увидят завершённую рукопись, а если этого не произойдёт, поклонники вправе его наказать, заперев в крошечном домике на маленьком острове, окружённом серной кислотой, и держать там, пока свет не увидит финальная часть серии "Песнь Льда и Огня".Известно, создатели "Игры престолов", не дождались выхода заключительной книги, были вынуждены импровизировать. Концовка сериала многих не устроила, но есть надежда, что люди останутся довольны авторским финалом истории.

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Автор: Валерий Селезнев

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