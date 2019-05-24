Татьяна Навка и Антонио Бандерас вместе позировали на Каннском фестивале
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка уже несколько дней посещает мероприятия международного Каннского фестиваля. На благотворительном балу amfAR очаровательный образ спортсменки привлек внимание актера Антонио Бандераса. Селебритиз много разговаривали и вместе позировали фотографам.
На благотворительный бал amfAR, посвященный сбору средств для поиска лекарства от СПИДа, Татьяна Навка пришла в сопровождении своей дочери от первого брака Александры. Бывшая фигуристка выбрала для посещения мероприятия длинное платье фисташкового цвета с глубоким декольте. Зеленые серьги и распущенные волосы дополнили образ.
На банкете, который проводился возле отеля Eden Rock, звезды кинематографа и другие медийные персоны заводили новые знакомства, вели непринужденные беседы и позировали фотографам. Именно там произошла встреча Антонио Бандераса, который приехал на Каннский фестиваль представить новый фильм, и российской представительницы ювелирного дома Chopard Татьяны Навки. Испанский актер был очарован стильным образом олимпийской чемпионки и быстро завязал с ней светскую беседу. Селебритиз шутили и позировали для фотографов. Главный герой фильма «Маска Зорро» приобнимал Татьяну Навку и выглядел очень увлеченным беседой.
Сам итальянский мачо прибыл в Канны в компании своей голландской подруги Николь Кимпел, с которой вместе уже четыре года. Антонио Бандерас присутствовал на международном кинофестивале, чтобы представить новый фильм режиссера Педро Альмодовара «Боль и слава».