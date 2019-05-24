Татьяна Навка и Антонио Бандерас вместе позировали на Каннском фестивале

На благотворительный бал amfAR, посвященный сбору средств для поиска лекарства от СПИДа, Татьяна Навка пришла в сопровождении своей дочери от первого брака Александры. Бывшая фигуристка выбрала для посещения мероприятия длинное платье фисташкового цвета с глубоким декольте. Зеленые серьги и распущенные волосы дополнили образ.На банкете, который проводился возле отеля Eden Rock, звезды кинематографа и другие медийные персоны заводили новые знакомства, вели непринужденные беседы и позировали фотографам. Именно там произошла встреча Антонио Бандераса, который приехал на Каннский фестиваль представить новый фильм, и российской представительницы ювелирного дома Chopard Татьяны Навки. Испанский актер был очарован стильным образом олимпийской чемпионки и быстро завязал с ней светскую беседу. Селебритиз шутили и позировали для фотографов. Главный герой фильма «Маска Зорро» приобнимал Татьяну Навку и выглядел очень увлеченным беседой.Сам итальянский мачо прибыл в Канны в компании своей голландской подруги Николь Кимпел, с которой вместе уже четыре года. Антонио Бандерас присутствовал на международном кинофестивале, чтобы представить новый фильм режиссера Педро Альмодовара «Боль и слава».

Читайте также: Совет Натальи Фатеевой помог Светлане Тома выглядеть на 40 лет моложе

Автор: Криворотько Наталья

Добавление комментария

o