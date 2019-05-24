Первый канал покажет спецвыпуск шоу «Голос.Дети» 24 мая
Первый канал изменил сетку вещания, чтобы 24 мая показать спецвыпуск передачи «Голос.Дети». Шоу посвящено пересмотру аннулированных итогов шестого сезона.
«В жизни случаются радости и разочарования, но мы сможем найти выход из любой ситуации. Нужно оставаться большой и дружной семьей, поддерживающей друг друга», - говорится в рекламном ролике.
Детали предстоящего выпуска держатся в тайне. Первый канал и ведущий Дмитрий Нагиев отказались давать комментарии. Наставница Микеллы Абрамовой Светлана Лобода не сможет занять место в жюри из-за гастролей. Программа выйдет в эфир в 21:30 мск.