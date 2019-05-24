Первый канал покажет спецвыпуск шоу «Голос.Дети» 24 мая

«В жизни случаются радости и разочарования, но мы сможем найти выход из любой ситуации. Нужно оставаться большой и дружной семьей, поддерживающей друг друга», - говорится в рекламном ролике.

Детали предстоящего выпуска держатся в тайне. Первый канал и ведущий Дмитрий Нагиев отказались давать комментарии. Наставница Микеллы Абрамовой Светлана Лобода не сможет занять место в жюри из-за гастролей. Программа выйдет в эфир в 21:30 мск.

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Автор: Джанабилова Татьяна П

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