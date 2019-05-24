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Здоровье

В Британии женщина перенесла 30 ампутаций за шесть лет

В Великобритании 32-летняя женщина из города Бристоля принесла 30 ампутаций за шесть лет. В 17 лет пациентке поставили диагноз болезнь Рейно, данный недуг нарушает функционирование системы кровообращения.
В Британии женщина перенесла 30 ампутаций за шесть лет

У пациентки значительно осложнена микроциркуляция крови в ступнях и кистях, данное заболевание встречается у 3-5% населения страны, причём женщины болеют в пять раз чаще мужчин, отмечают эксперты. У пациентки ситуация осложняется тем, что имеются и два аутоиммунных заболевания: волчанка и склеродермия. Первую ампутацию британка перенесла в 2013 году, ей удалили ногти. Далее пациентка лишилась пальца, в 2014 году у ней выявили интерстициальное заболевание органов дыхания. Пациентка использует для передвижения инвалидную коляску. Врачи предупредили её, что при дальнейшем прогрессе опасного заболевания ей могут ампутировать руки и ноги.

Ранее, несмотря на негативные прогнозы, женщина вышла замуж и родила мальчика, ему сейчас 10 лет. Супруг ухаживает за женой, помогая справляться с бытовыми хлопотами. Женщина основала специальный благотворительный фонд, оказывая поддержку лицам с ограниченными физическими возможностями.

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Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 09:46


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