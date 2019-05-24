Том Хэнкс не смог без паспорта купить пиво на кантри-фестивале Stagecoach
Том Хэнкс рассказал в эфире телевизионного шоу о том, как его спутали с 16-летним подростком. Актёр, развлекаясь на музыкальном фестивале, не смог купить пиво, поскольку забыл дома паспорт.
В июле Том Хэнкс отметит своё 63-летие. Многие признают, звезда Голливуда не выглядит на свои годы, но оказывается, нашлись и те, кто способен спутать его с несовершеннолетним подростком, о чём актёр лично рассказал, выступая на телевидении. Он вспомнил забавный случай, произошедший с ним на кантри-фестивале Stagecoach, где одной из участниц стала его супруга актриса и певица Рита Уилсон. Артист во время концерта решил купить пиво, но не смог этого сделать, поскольку забыл дома паспорт, а без него продавщицы отказались отпускать товар, содержащий алкоголь человеку, не способному подтвердить свою личность. Никакие уговоры не подействовали на работниц сферы торговли и даже густая седая борода, отпущенная для очередной роли.
Том Хэнкс около 20 минут убеждал продавщиц, что ему 62 года. Помимо этого, он заявил, девушки его знают, поскольку наверняка видели его фильмы. Тем не менее, сделать покупку актёр так и не смог. Лишь спустя 1,5 часа с ним встретился один из организаторов мероприятия и вручил браслет, позволяющий приобретать спиртное.