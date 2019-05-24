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Над океаном у Южной Африки зафиксировано НЛО в форме бумеранга

Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг обнаружил на спутниковых снимках НЛО в форме бумеранга над океаном у Южной Африки. Подробности о находке опубликованы на официальном сайте эксперта.
Над океаном у Южной Африки зафиксировано НЛО в форме бумеранга

По словам специалиста в области уфологии, он разглядел неопознанный летающий объект в форме бумеранга возле мыса Доброй Надежды. Скотт Уоринг отмечает, что НЛО, похоже, поднялся из воды, имея цель отправиться в космическое пространство.
«НЛО не имеет дыма или облака вокруг него. Это твердый металлический объект, летящий над океаном. Вот почему карты часто затемняют океанские области карт. Поэтому мы, общественность, не можем узнать обо всех таинственных явлениях и подземных водных базах», - отметил Уоринг.



Пользователи Сети активно отреагировали на представленный материал, некоторые комментаторы считают, что речь идет о выпрыгивающей из воды гигантской акуле-молот. Другие же люди склоняются к тому, что в этом объекте в форме бумеранга есть что-то загадочное, что, возможно, это и есть НЛО.

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Автор: Ващенко Ольга
Сегодня, 09:47


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