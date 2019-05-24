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В Омске во время «последнего звонка» на головы выпускников рухнула штукатурка

В Омске во время торжественной части «последнего звонка» на выпускников гимназии №147 внезапно рухнула штукатурка с потолка. Ролик, сделанный родителями, появился в соцсети «ВКонтакте».
В Омске во время «последнего звонка» на головы выпускников рухнула штукатурка

Школьники вышли на сцену актового зала и исполняли прощальную песню. В этот момент детям на голову упал массивный кусок штукатурки. Основной удар пришелся на одну выпускницу. Родители пострадавшей претензий к учебному заведению не имеют.

Краевое СУ СКР начало проверку. Следователям предстоит узнать, кем и когда проводился последний ремонт здания. Выясняется, как руководство гимназии обеспечивает безопасность учеников во время нахождения в школе. Причины обрушения штукатурки, по словам мэрии, установит специальная комиссия при Департаменте образования.

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Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 09:56


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