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Культура

Экранный Рамси Болтон из «Игры престолов» Иван Реон рассказал о правильном финале

Исполнитель роли Рамси Болтона в «Игре престолов», британский актер Иван Реон выразил свое мнение о правильном, по его мнению, финале сериала. Заявление прозвучало в интервью «Пятому каналу».
Экранный Рамси Болтон из «Игры престолов» Иван Реон рассказал о правильном финале

Иван Реон поговорил с журналистами о нашумевшем сериале по мотивам книг Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Сам артист намного гуманнее своего экранного образа и поэтому считает, что все персонажи «Игры престолов» должны были бы остаться в живых. Исполнитель роли Рамси Болтона уверен, что актеры тратят очень много физических и психических сил на то, чтобы убедительно сыграть своего персонажа, и все они заслуживали того, чтобы дойти до финала.

Британский актер и певец считает, что сделать финал сериала идеальным невозможно, ведь у всех зрителей свои вкусы и взгляды на то, что правильно. Поэтому Реон с уважением относится к работе сценаристов и режиссеров.
Экранный Рамси Болтон из «Игры престолов» Иван Реон рассказал о правильном финале

По ту сторону экрана, когда Иван Реон выступает в роли зрителя, он предпочитает смотреть что-то интригующее. Ведь по мнению звезды «Отбросов», концовка – это самая сложная и значимая часть любого фильма и сериала.

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Автор: Криворотько Наталья
Сегодня, 10:11


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