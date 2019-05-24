В Италии попал на камеру флот НЛО, окруживший вертолет

«Я упоминал ранее, что стоял в двух метрах от такого шара НЛО два года назад, поэтому я точно знаю, как они выглядят вблизи. Эти неопознанные летающие объекты, очевидно, изучали воздушное судно», - считает эксперт.

Местный житель изначально заметил вертолет, летающий небольшими кругами около его апартаментов, после чего разглядел и флот крошечных НЛО в форме шара. На представленном видео можно увидеть, как неопознанные летающие объекты исчезают из поля зрения, выполняя определенные задачи.Стоит отметить, что Скотт Уоринг пытается доказать общественности, что человечество не является единственным во Вселенной. По его словам, пришельцы населяют многие планеты, в том числе живут и внутри Солнца.

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Автор: Ващенко Ольга

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