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В Италии попал на камеру флот НЛО, окруживший вертолет

В Италии очевидец снял на камеру флот НЛО, который окружил самолет. Свои комментарии по поводу произошедшего дал тайваньский уфолог Скотт Уоринг.
В Италии попал на камеру флот НЛО, окруживший вертолет

Местный житель изначально заметил вертолет, летающий небольшими кругами около его апартаментов, после чего разглядел и флот крошечных НЛО в форме шара. На представленном видео можно увидеть, как неопознанные летающие объекты исчезают из поля зрения, выполняя определенные задачи.
«Я упоминал ранее, что стоял в двух метрах от такого шара НЛО два года назад, поэтому я точно знаю, как они выглядят вблизи. Эти неопознанные летающие объекты, очевидно, изучали воздушное судно», - считает эксперт.


Стоит отметить, что Скотт Уоринг пытается доказать общественности, что человечество не является единственным во Вселенной. По его словам, пришельцы населяют многие планеты, в том числе живут и внутри Солнца.

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Автор: Ващенко Ольга
Сегодня, 10:04


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