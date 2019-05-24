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Павел Дуров предсказал Украине хорошее будущее

Украину, взявшую курс на либертарианство, ждет хорошее будущее. Своими предчувствиями экс-владелец соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров поделился в своем Telegram-канале.
Павел Дуров предсказал Украине хорошее будущее

Дуров считает, что фракция «Слуга народа» правильно поставила цели и выбрала в качестве идеологии либертарианство. Страны, некогда входившие в состав СССР, обладают огромным потенциалом.

Основатель Telegram взял за пример Грузию и Эстонию. Власти этих стран смогли внедрить прогрессивную систему налогообложения, поэтому имеют хорошие перспективы развития. Эстонцы практикуют нулевой налог на бизнес и электронное гражданство. Предпринятые меры позволяют государствам оставаться интересными для инвесторов.

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Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 10:10


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