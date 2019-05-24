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Общество

Москвичей предупредили об опасности агрессивных ворон

Москвичей предупреждают об опасности нападения ворон, жителей российской столицы информируют, что в конце весны птицы выводят потомство. Защищая гнездо, агрессивная самка может напасть на человека.
Москвичей предупредили об опасности агрессивных ворон

В мае-июне и на протяжении всего периода выхаживания появившихся на свет птенцов вороны могут проявлять агрессию, предупреждает Министерство природы России. Ведомство дает несколько советов. Первым из них является запрет подходить к воронятам и брать их в руки, так как взрослые птицы ухаживают за ними и защищают. Некоторые люди ради любопытства могут заглядывать в гнёзда. Этого делать не следует, отмечают специалисты, так как самка ворона имеет мощный клюв и крупные размеры тела. При нападении на человека птица целится в голову, при этом она может нанести серьезные увечья. При агрессии со стороны пернатого не рекомендуется совершать резких движений и кричать, необходимо медленно отойти назад или взять длинную палку и держать её на уровне вытянутой руки.

В Министерстве отметили, что агрессивные проявления со стороны ворон вызвано тем, что они являются заботливыми родителями. Необходимо уважительно относиться к природному инстинкту пернатых. Об этом сообщает медиа-издание Inforeactor.ru.

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Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 10:14


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