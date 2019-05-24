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Технологии

Google внедряет на YouTube зачистку шокирующего контента

IT-гигант Google внедрил на просторах YouTube классификатор по зачистке контента шокирующего содержания. Фильтр, основанный на искусственном интеллекте, находит подозрительный материал на домашнем экране и в приложениях видеохостинга и блокирует его.
Google внедряет на YouTube зачистку шокирующего контента

Система носит рабочее название «trashy video classifier». Корпорация разработала и протестировала программу еще в 2015-м, однако внедрила ее лишь после нескольких случаев с роликами для детей. В 2017 году на YouTube заметили видео, содержащие сцены насилия и не поддающиеся блокировке посредством фильтров родительской блокировки. Видеохостинг из-за этого оказался под угрозой потери рекламодателей, выступивших против распространения на его просторах шокирующего и нелегального контента.

Представители Google подтвердили наличие у компании системы, просматривающей материал на главной панели YouTube, а также в ленте рекомендаций. Робот анализирует отзывы интернет-пользователей о роликах, изучает количество позитивных и негативных откликов. Видеохостинг благодаря программе может вести контроль и регулировать распространение материалов шокирующей тематики.

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Автор: Ева Вит
Сегодня, 10:20


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