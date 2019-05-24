Ученые определили новую безопасную дозу алкоголя

«Наши коллеги говорили о безопасности пары порций вина, но мы не можем согласиться с этой гипотезой. Даже малопьющие люди, согласно результатам исследования, находятся в зоне риска», - рассказала соавтор работы Сара Харц.



Ученые изучили данные 400 тыс. пациентов. Анализ показал, что каждый выпитый бокал вина на 20% увеличивал риск внезапной смерти у людей среднего возраста. Одна порция слабоалкогольного напитка действительно укрепляет сердце, но провоцирует развитие рака.Чтобы свести к минимуму вред от алкоголя, эксперты советуют не сочетать его с напитками, жирными закусками, салом и горячими блюдами. Среди пищи предпочтение можно отдать фруктам, салатам, морепродуктам. Для снижения риска развития рака пищевода во время вечеринки стоит отказаться от курения. За полчаса до застолья нужно принять 6-7 таблеток активированного угля, снижающего токсичное воздействие спиртного.

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Автор: Джанабилова Татьяна П

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