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Наука

Ученые определили новую безопасную дозу алкоголя

Ученые из университета Вашингтона определили новую безопасную дозу алкоголя, опровергнув заявление британских коллег о пользе пяти бокалов белого вина в неделю. Оказалось, только полный отказ от спиртного позволяет сохранить здоровье.
Ученые определили новую безопасную дозу алкоголя

Ученые изучили данные 400 тыс. пациентов. Анализ показал, что каждый выпитый бокал вина на 20% увеличивал риск внезапной смерти у людей среднего возраста. Одна порция слабоалкогольного напитка действительно укрепляет сердце, но провоцирует развитие рака.

«Наши коллеги говорили о безопасности пары порций вина, но мы не можем согласиться с этой гипотезой. Даже малопьющие люди, согласно результатам исследования, находятся в зоне риска», - рассказала соавтор работы Сара Харц.

Чтобы свести к минимуму вред от алкоголя, эксперты советуют не сочетать его с напитками, жирными закусками, салом и горячими блюдами. Среди пищи предпочтение можно отдать фруктам, салатам, морепродуктам. Для снижения риска развития рака пищевода во время вечеринки стоит отказаться от курения. За полчаса до застолья нужно принять 6-7 таблеток активированного угля, снижающего токсичное воздействие спиртного.

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Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 10:31


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