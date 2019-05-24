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Шоу-бизнес

Ким Кардашьян на 5-летие свадьбы опубликовала редкие архивные снимки

Ким Кардашьян порадовала своих фанатов, опубликовав в личном микроблоге редкие архивные снимки, сделанные во время бракосочетания. Публикацию в Instagram знаменитость сделала, отмечая 5-летие свадьбы с Канье Уэстом.
Ким Кардашьян на 5-летие свадьбы опубликовала редкие архивные снимки

24 мая 2014 года состоялась свадьба Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста. Торжественная церемония прошла по обыкновению дорого и пышно, а местом бракосочетания молодожёны избрали итальянскую Флоренцию. Мероприятие с участием 200 гостей обошлось звёздной паре в три миллиона долларов. Данное событие широко освещалось в прессе и на телевидении, не уступая в рейтингах королевским свадьбам, но как оказалось, даже сейчас есть фотографии, которые до сегодняшнего дня не видел никто. Светская львица опубликовала снимки из личного архива, показав, как жених и невеста готовились к венчанию.

На архивных кадрах подписчики звезды реалити-шоу увидели напряжение, царившее перед подготовкой к свадьбе. Возлюбленные старались всё сделать идеально, а потому перед выходом к людям нервничали. Фанаты оценили фотографии и поблагодарили кумира за их публикацию. За 12 часов пост набрал 2 миллиона одобрительных лайков и большое число комментариев.

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Автор: Валерий Селезнев
Сегодня, 10:39


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