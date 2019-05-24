В США преступник пообещал сдаться полиции в обмен на лайки в соцсетях

Злоумышленник пропустил заседание суда по уголовному делу, заведенному из-за нанесения вреда ребенку. Полицейские объявили гражданина в розыск, но преступник сам вышел на связь и пообещал сдаться на определенных условиях. Пост американца набрал более 22 тыс. отметок «Нравится», но он так и не появился в участке.

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Автор: Джанабилова Татьяна П

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