В США преступник пообещал сдаться полиции в обмен на лайки в соцсетях
В США объявленный в розыск уголовник пообещал сдаться полиции, если его пост в соцсетях наберет 15 тыс. лайков. Сведения предоставило издание CBS.
Злоумышленник пропустил заседание суда по уголовному делу, заведенному из-за нанесения вреда ребенку. Полицейские объявили гражданина в розыск, но преступник сам вышел на связь и пообещал сдаться на определенных условиях. Пост американца набрал более 22 тыс. отметок «Нравится», но он так и не появился в участке.