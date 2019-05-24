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Технологии

Стало известно, как улучшить качество ночных фото на недорогом смартфоне

Эксперты поделились способами, которые помогут пользователям улучшить качество ночной съемки даже на недорогом смартфоне. 5 советов дают возможность «прокачать» бюджетный аппарат.
Стало известно, как улучшить качество ночных фото на недорогом смартфоне

Даже при хороших характеристиках камеры смартфона фотографии при плохом освещении часто «шумят», а ночная съемка вообще теряет всякий смысл. Чтобы разрушить стереотипы о невозможности сделать нормальные кадры на бюджетный телефон, эксперты советуют воспользоваться проверенными методами.

Среди них специалисты отмечают несколько основных способов работы с камерой. Первый способ – это поставить значение -1 для экспосдвига. Второй шаг — обратить внимание на ISO, сделав его значение меньшим, а выдержку - большей. Третьим, но немаловажным фактом, является отсутствие вибрации, что означает: телефон нужно держать крепко или найти для него опору, чтобы не смазать фотографию.
Стало известно, как улучшить качество ночных фото на недорогом смартфоне

Также для улучшения качества ночных фото можно использовать «Ночной режим» или одно из существующих специально для этого приложений.

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Автор: Криворотько Наталья
Сегодня, 10:53


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