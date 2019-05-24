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Кино

Украина запретила в России показ сериала с Зеленским в роли президента

Украина запретила к показу в России сериал «Слуга народа» с 41-летним Владимиром Зеленским в роли президента. Трансляция на YouTube остановлена по просьбе правообладателя с 22 мая.
Украина запретила в России показ сериала с Зеленским в роли президента

Раньше сериал россияне смотрели на YouTube-канале студии «Квартал 95». Каждая серия набирала по паре миллионов просмотров, но теперь видео недоступно. Причины блокировки неизвестны. Представители компании-правообладателя отметили, что мера временная и скоро показ сериала возобновиться.

Сюжет сериала «Слуга народа» разворачивается вокруг обычного школьного учителя Василия Голобородько, ставшего украинским президентом. Умный, принципиальный и честный человек, роль которого исполнят лидер Украины, начинает кардинально менять ситуацию в стране.

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Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 10:57


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