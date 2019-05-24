Украина запретила в России показ сериала с Зеленским в роли президента

Раньше сериал россияне смотрели на YouTube-канале студии «Квартал 95». Каждая серия набирала по паре миллионов просмотров, но теперь видео недоступно. Причины блокировки неизвестны. Представители компании-правообладателя отметили, что мера временная и скоро показ сериала возобновиться.Сюжет сериала «Слуга народа» разворачивается вокруг обычного школьного учителя Василия Голобородько, ставшего украинским президентом. Умный, принципиальный и честный человек, роль которого исполнят лидер Украины, начинает кардинально менять ситуацию в стране.

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Автор: Джанабилова Татьяна П

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