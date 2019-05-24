Глобальные изменения климата могут стать причиной сокращения рабочей недели

«Быстрые темпы внедрения трудосберегающих технологий позволяют сконцентрировать внимание на возможности сокращения рабочей недели. Глобальные изменения климата требуют беспрецедентного снижения экономической активности, которая вызывает выбросы парниковых газов, и это ставит нас перед необходимостью больше отдыхать», - отмечает Уилл Строндж.

По словам специалиста Уилла Стронджа, увеличение использования роботов означает, что предлагаемый план по сокращению рабочей недели вполне возможен. Рекомендации доклада основаны на данных ООН и ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) о выбросах парниковых газов.Стоит отметить, в данном случае учитываются и факторы, что четырехдневная рабочая неделя принесет пользу для здоровья людей. К примеру, ученые из Австралийского национального университета пришли к выводу, что переработка более 40 часов в неделю уже приносит вред. По оценкам, работа 4 дня в неделю позволит сократить парниковые выбросы на 16%. Основная причина этого заключается в том, что у людей будет меньше доходов, чтобы тратить средства на экологически неблагоприятные вещи. В этом же списке меньшие затраты электроэнергии в офисе, использование автомобилей. Хотя в докладе содержится призыв к тому, чтобы заработная плата оставалась неизменной независимо от рабочего времени, почти 10% британцев заявили, что они готовы пойти на понижение зарплаты в обмен на увеличение свободного времени.

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Автор: Ващенко Ольга

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