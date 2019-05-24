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Шоу-бизнес

Юлия Савичева рассказала, как из-за выкидыша пересмотрела жизненные приоритеты

Юлия Савичева рассказала о том, что её заставило пересмотреть жизненные приоритеты и даже временно покинуть шоу-бизнес. Выяснилось, взглянуть на свою жизнь иначе знаменитость решила после выкидыша.
Юлия Савичева рассказала, как из-за выкидыша пересмотрела жизненные приоритеты

Юлия Савичева рассказала поклонникам о своей первой беременности. Звезда призналась, ребёнок был желанным, но она не уделяла своему здоровью должного внимания, стараясь развивать карьеру. Многочисленные концерты и переезды сказались на самочувствии выпускницы проекта "Фабрика звёзд-2". Проигнорировав предупреждение медиков, певица в итоге лишилась ребёнка в результате выкидыша, до последнего надеясь на свой молодой и выносливый организм, но сразу после этого события артистка стала по-другому воспринимать окружающую действительность. Она пришла к мысли, что не получает удовольствия от своей деятельности, осознавая, главного в её жизни всё ещё не происходит. Именно тогда исполнительница решила взять продолжительный отпуск и уехать с мужем Александром Аршиновым в Португалию.

Звезда на продолжительный период отказалась от контактов с представителями шоу-бизнеса, выключая телефон и некоторое время просто жила, как обычный человек. При этом беря декретный отпуск, она не знала, позволит ли здоровье снова забеременеть. В итоге это произошло, став самым ярким событием, но ещё больше эмоций Юлия Савичева получила, родив дочь Анну. Певица призналась, только после появления на свет девочки она в полной мере ощутила себя матерью, чего не испытывала во время беременности, сообщается на сайте Starhit.

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Автор: Валерий Селезнев
Сегодня, 11:05


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