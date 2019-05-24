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Появилась петиция об отмене петиции за отставку Зеленского

На Украине появились петиция по сбору подписей против петиции за отставку новоизбранного президента 41-летнего Владимира Зеленского. Документ появился на официальном сайте политика по инициативе Леонида Яценко.
Появилась петиция об отмене петиции за отставку Зеленского

Автор петиции рассказал, что народ сделал выбор и поддерживает стремление Зеленского искоренить в стране коррупцию. Все призывы свергнуть нового президента исходит от взяточников. Политику не стоит вестись на провокации, а лучше перейти к радикальным шагам.

Автор второй петиции Александр Назаренко призывать дать Зеленскому время на исполнение должностных обязанностей и запуск необходимых стране реформ. За сутки документ собрал 1500 подписей.

Противники представителя партии «Слуга народа» под руководством Максима Безрука потребовали отставки Зеленского 22 мая. Петицию подержали около 35 тыс. человек. Оппозиционеры считают, что человек с лицом, не способствующим объединению Украины, не может управлять страной.

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Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 10:46


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