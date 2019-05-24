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Технологии

«Умные» очки North’s Focals отображают данные Google Fit перед глазами пользователя

«Умные» очки модели North’s Focals размещают важную информацию перед глазами их владельца, причем от результатов занятий фитнесом до уведомлений о предстоящей встрече. Имеется возможность просмотра любых заметок.
«Умные» очки North’s Focals отображают данные Google Fit перед глазами пользователя

Изделие технически синхронизируется с Google Fit и Google Slides как часть недавних обновлений ПО. Компания-производитель объявила, что пользователи, благодаря интеграции с Google Fit, имеют возможность визуально считывать информацию со специально созданных стеклянных линз. Для синхронизации гаджета необходимо загрузить нужное приложение из iOS или магазина Google Play. Далее следует выбрать «Способности» в приложении Focals, после чего войти в Google Fit. В этом случае станут доступными ежедневные и еженедельные графики прогресса в физкультуре, в том числе данные о частоте сердцебиения, что является показателем умеренной или чрезмерной нагрузки.

Перемещение между слайдами происходит при помощи управления, для этого пользователю необходимо загрузить расширение под названием Focals Connect Chrome. Вместе с тем «умные» очки North’s Focals позволяют определить, сколько времени владелец тратит на ношение устройства.

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Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 11:12


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