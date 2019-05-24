«Умные» очки North’s Focals отображают данные Google Fit перед глазами пользователя
«Умные» очки модели North’s Focals размещают важную информацию перед глазами их владельца, причем от результатов занятий фитнесом до уведомлений о предстоящей встрече. Имеется возможность просмотра любых заметок.
Изделие технически синхронизируется с Google Fit и Google Slides как часть недавних обновлений ПО. Компания-производитель объявила, что пользователи, благодаря интеграции с Google Fit, имеют возможность визуально считывать информацию со специально созданных стеклянных линз. Для синхронизации гаджета необходимо загрузить нужное приложение из iOS или магазина Google Play. Далее следует выбрать «Способности» в приложении Focals, после чего войти в Google Fit. В этом случае станут доступными ежедневные и еженедельные графики прогресса в физкультуре, в том числе данные о частоте сердцебиения, что является показателем умеренной или чрезмерной нагрузки.
Перемещение между слайдами происходит при помощи управления, для этого пользователю необходимо загрузить расширение под названием Focals Connect Chrome. Вместе с тем «умные» очки North’s Focals позволяют определить, сколько времени владелец тратит на ношение устройства.