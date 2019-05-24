Анна Семенович назвала самое важное человеческое качество
Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович часто общается со своими поклонниками в социальных сетях. На этот раз певица подняла вопрос ценности качеств человеческого характера в своем Instagram.
Фанаты активно поддержали обсуждение важного для артистки вопроса. В своих комментариях, подписчики описали, какие человеческие качества являются для них первоочередными и почему.
Певица поблагодарила фолловеров за откровенность при участии в обсуждении и ответила на их встречный вопрос. Звезда написала в своем посте, что для нее главной чертой характера является доброта. Анна Семенович придерживается мнения, что именно это качество делает человека сильным духом и зрелым.
Большинство поклонников согласилось с точкой зрения ведущей. Они назвали выводы, которые певица сделала на основе жизненного опыта, правильными и достойными.