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Шоу-бизнес

Анна Семенович назвала самое важное человеческое качество

Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович часто общается со своими поклонниками в социальных сетях. На этот раз певица подняла вопрос ценности качеств человеческого характера в своем Instagram.
Анна Семенович назвала самое важное человеческое качество

Фанаты активно поддержали обсуждение важного для артистки вопроса. В своих комментариях, подписчики описали, какие человеческие качества являются для них первоочередными и почему.

Певица поблагодарила фолловеров за откровенность при участии в обсуждении и ответила на их встречный вопрос. Звезда написала в своем посте, что для нее главной чертой характера является доброта. Анна Семенович придерживается мнения, что именно это качество делает человека сильным духом и зрелым.

Большинство поклонников согласилось с точкой зрения ведущей. Они назвали выводы, которые певица сделала на основе жизненного опыта, правильными и достойными.

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Автор: Криворотько Наталья
Сегодня, 11:00


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