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Шоу-бизнес

Ведьма Татьяна Ларина обвинила организаторов шоу «Последний герой» в мошенничестве

Белая ведьма Татьяна Ларина обвинила организаторов реалити-шоу «Последний герой» в мошенничестве. Из-за установки на острове устройств, поглощающих силы магов, экстрасенс не смогла дойти до финала.
Ведьма Татьяна Ларина обвинила организаторов шоу «Последний герой» в мошенничестве

Ларина сразу знала, что не станет победительницей «Последнего героя», потому что судьба сулила призовое место одному из членов команды соперников. Организаторы проекта поставили участников в неравные условия, лишив магов силы. Ради справедливости ведьма требует аннулировать итоги конкурса.

Ларина не понимает, зачем делать состязание между простыми людьми и магами, а затем отнимать сверхъестественные способности. Экстрасенс предлагает не выбирать победителя, а разделить призовой фонд между всеми участниками. Сейчас в финале находятся Иван Шабанов, Виктория Комахина, Илья Глинникова, Анфиса Черных.

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Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 11:20


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