Ведьма Татьяна Ларина обвинила организаторов шоу «Последний герой» в мошенничестве
Белая ведьма Татьяна Ларина обвинила организаторов реалити-шоу «Последний герой» в мошенничестве. Из-за установки на острове устройств, поглощающих силы магов, экстрасенс не смогла дойти до финала.
Ларина сразу знала, что не станет победительницей «Последнего героя», потому что судьба сулила призовое место одному из членов команды соперников. Организаторы проекта поставили участников в неравные условия, лишив магов силы. Ради справедливости ведьма требует аннулировать итоги конкурса.
Ларина не понимает, зачем делать состязание между простыми людьми и магами, а затем отнимать сверхъестественные способности. Экстрасенс предлагает не выбирать победителя, а разделить призовой фонд между всеми участниками. Сейчас в финале находятся Иван Шабанов, Виктория Комахина, Илья Глинникова, Анфиса Черных.