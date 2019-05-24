В России рассматривают возможность создания электромагнитных ракет
Представители концерна "Техмаш" рассказали о том, что в их ведомстве рассматривают возможность создания электромагнитных ракет. В России ещё нет такого вооружения, подчеркивается в сообщении.
Конструкторы концерна "Техмаш" готовы приступить к разработке электромагнитных ракет для реактивных систем залпового огня (РСЗО), способных поражать технику противника электромагнитным импульсом (ЭМИ). В настоящий момент развитие мирового вооружения вышло на новый уровень и новых образцах вооружения преобладает сложная электроника. Вывести такую боевую единицу из строя можно, не уничтожая ее, а спалив чип и микросхемы. Для этого рядом должна взорваться ракета с соответствующей начинкой и сгенерировать мощный энергетический выброс. Кроме того, борьба с РЭБ и беспилотниками при наличии таких технологий окажется легко выполнимой задачей. Инженеры готовы приступить к созданию новых образцов вооружения, но представители Минобороны пока не делали такой заказ.
В настоящий момент только США располагает боеприпасами припасами подобного типа, уже стоящими на вооружении в ВС. Пока существует 20 крылатых ракет для стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress. Помимо Штатов и РФ, аналогичное вооружение могут создать и в Израиле.