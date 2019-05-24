Кристина Асмус рассказала о своей новой кинодочери
Кристина Асмус рассказала поклонникам о своей новой дочери Клементине Шипено. Актриса играла роль ее матери в новом проекте. Соответствующий пост супруга Гарика Харламова разместила в микроблоге Instagram.
Асмус никогда не доводилось изображать чью-то мать в кино. Новый образ очень понравился актрисе. Звезда считает, что для получения такой роли необходимо «дорасти».
«Знакомьтесь – это моя первая кинодочь. Клементина, ты прекрасна! Была рада стать твоим партнером!» - написала Асмус под совместным снимком.
В реальной жизни актриса воспитывает дочь, рожденную от Харламова в 2014 году. Пара не показывала лицо Анастасии до пяти лет и только недавно рассекретила маленькую принцессу.
Стоит отметить, что зимой Харламов знакомил фанатов со своими «рекламными детьми». Комедиант снимался в небольшом ролике, изображая отца близнецов.