«Коммунисты России» потребовали переснять восьмой сезон «Игры престолов»
«Коммунисты России» обратились к руководству канала НВО и продюсерам сериала «Игра престолов» с требованием переснять восьмой сезон совместно с отелом культуры Компартии США. Ситуацию прокомментировал лидер владимирского отделения фракции Андрей Никольский.
«Зритель заметил непродуманную до мелочей сюжетную линию, плохую актерскую игру, отсутствие неожиданных моментов. Складывается впечатление, что авторы последних серий морально и творчески деградировали. Вместо захватывающего конца нам показали тяготящие сцены», - считает Никольский.
Авторы обращения остались недовольны низкой проработкой судеб Джона Сноу, Дейенерис, Короля Ночи и других персонажей. У зрителей осталось ощущение недосказанности и отсутствия логических выводов. Сериал не получил философский и всесторонний взгляды на идею сюжета. При просмотре «Игры престолов» чувствовалась нехватка креативного подхода и связи с первоисточником.