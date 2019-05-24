«Коммунисты России» потребовали переснять восьмой сезон «Игры престолов»

«Зритель заметил непродуманную до мелочей сюжетную линию, плохую актерскую игру, отсутствие неожиданных моментов. Складывается впечатление, что авторы последних серий морально и творчески деградировали. Вместо захватывающего конца нам показали тяготящие сцены», - считает Никольский.

Авторы обращения остались недовольны низкой проработкой судеб Джона Сноу, Дейенерис, Короля Ночи и других персонажей. У зрителей осталось ощущение недосказанности и отсутствия логических выводов. Сериал не получил философский и всесторонний взгляды на идею сюжета. При просмотре «Игры престолов» чувствовалась нехватка креативного подхода и связи с первоисточником.

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Автор: Джанабилова Татьяна П

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